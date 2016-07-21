Москва, 21 июля, 2016, 20:45 — ИА Регнум. Российская госкопрпорация «Роснефть» опровергает информацию о том, что Кремль запретил ей участвовать в приватизации «Башнефти». Об этом сегодня, 21 июля, сообщил журналистам представитель «Роснефти» Михаил Леонтьев.

bashneft.ru Добыча нефти. Ненецкий автономный округ

Он рассказал, что до руководства «Роснефти» доходили официальные заявления вице-премьер России Игоря Шувалова что ни в коем случае нельзя исключать возможность участия «Роснефти» в приватизации. Что касается сообщений СМИ о запрете из Кремля, то Леонтьев опроверг эту информацию.

«Мы никакой директивы не получали. Если есть такие указания президента, то проще всего их донести до госкомпании. Я вас уверяю, что госкомпании обычно соблюдают директивы основного акционера», — сказал пресс-секретарь. Он также подчеркнул, что «Роснефть» получила официальное предложение участвовать в приватизации от инвестконсультанта продажи госпакета «Башнефти» — «ВТБ Капитала».

Напомним, ранее сегодня ряд СМИ сообщил, что Кремль запретил госкорпорациям участвовать в приватизации «Башнефти».