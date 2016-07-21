Москва, 21 июля, 2016, 19:04 — ИА Регнум. Первоочередная задача для ЕЭК — закончить работу над проектом Таможенного кодекса ЕАЭС (ТК ЕАЭС), который важен не только сам по себе как базовый документ, регулирующий таможенные правоотношения в Союзе, но и как основа для развития других перспективных направлений, заявил в интервью ИА REGNUM Мукай Кадыркулов, член Коллегии (министр) по таможенному сотрудничеству Евразийской экономической комиссии.

Евразийская экономическая комиссия Мукай Кадыркулов

ИА REGNUM: Уважаемый Мукай Асанович, ваш предшественник, Министр по таможенному сотрудничеству первого состава Коллегии ЕЭК Владимир Гошин в качестве основного принципа работы таможенного блока называл упрощение таможенных формальностей в ЕАЭС без ущерба качеству таможенного контроля. Насколько вам удалось сохранить заданный вектор развития?

Сегодня таможенный блок продолжает работу по заданному вектору. Мы продолжаем внедрять и развивать наиболее перспективные технологии в сфере таможенного регулирования на территории ЕАЭС.

Первоочередная задача — закончить работу над проектом Таможенного кодекса ЕАЭС (ТК ЕАЭС), который важен не только сам по себе как базовый документ, регулирующий таможенные правоотношения в Союзе, но и как основа для развития других перспективных направлений. Сюда входит совершенствование института уполномоченного экономического оператора, развитие института предварительного информирования, отказ от бумажного документооборота в пользу электронного взаимодействия и др.

Продолжается работа над внедрением и развитием механизма «единого окна» в системе регулирования внешнеэкономической деятельности стран ЕАЭС, разработка системы идентификации участников ВЭД (ЕСИТС), совершенствование транзитной системы и другие масштабные проекты.

Многие из этих проектов изначально разрабатывались с учетом международной практики, для того, чтобы в дальнейшем мы могли выходить с конкретными предложениями о сотрудничестве на наших ведущих торговых партнеров. Таким образом, внедряемые сейчас разработки должны стать двигателем развития внешнеэкономической деятельности наших стран, упростить процедуры международной торговли и улучшить бизнес-климат в странах Союза в комплексе.

ИА REGNUM: Сегодня в качестве срока принятия Таможенного кодекса ЕАЭС называется конец 2016 года. Насколько это реальный срок?

Проект Таможенного кодекса ЕАЭС был подготовлен в декабре 2014 года и Решением Коллегии №233 от 18 декабря 2014 г. направлен в страны для проведения внутригосударственного согласования (ВГС). По итогам ВГС Комиссия получила порядка 1,5 тыс. замечаний и предложений от Беларуси, Казахстана и России. Армения и Кыргызстан присоединились к переговорному процессу уже по итогам ВГС и вносили предложения в рабочем порядке.

На данный момент у нас остается полтора десятка неурегулированных вопросов. Сегодняшний очевидный прогресс — показатель твердых намерений сторон получить прогрессивный документ, отвечающий нынешним реалиям.

Премьер-министры стран ЕАЭС поручили закончить работу над Кодексом к концу октября текущего года. Рабочая группа настроена конструктивно. Я считаю, что сроки мы выдержим.

ИА REGNUM: Ранее представители ЕЭК не раз публично заявляли о том, что концептуальные замечания казахстанской стороны являются препятствием для подписания ТК ЕАЭС. Какова сегодня позиция Казахстана по проекту Кодекса?

Определенные концептуальные предложения от казахстанской стороны были учтены в проекте Кодекса. На июньской встрече Объединенной Коллегии таможенных служб представители казахстанской делегации назвали разработанный проект Кодекса прогрессивным, отвечающим интересам страны. В связи с этим, высказали надежду, что работа над Кодексом закончится в ближайшее время. Поэтому вопрос о некой, отличной от других сторон, позиции Казахстана по проекту ТК считаю больше не актуальным.

ИА REGNUM: Есть ли у других стран какие-либо серьезные замечания, тормозящие процесс принятия документа?

Замечания есть. Они носят принципиальный характер и подлежат рассмотрению на более высоком уровне. При этом хочу отметить, что на предыдущей встрече должностных лиц высокого уровня 6 июля рассматривалось 30 вопросов столь же сложного характера. Как итог — удалось договориться по 19 из них. С учетом этого положительного опыта, могу с уверенностью сказать, что стороны найдут взаимоприемлемые решения и по оставшимся вопросам.

ИА REGNUM: Киргизия обеспечивает таможенное обслуживание части общей внешней границы Евразийского экономического союза. Расскажите, пожалуйста, за время пребывания Киргизии в ЕАЭС как изменилась ситуация на границе Киргизии с Узбекистаном, Таджикистаном и Китаем в области борьбы с контрабандой и другими нарушениями таможенных правил.

Оснащение всех пунктов пропуска на таможенной границе ЕАЭС должно соответствовать общим типовым требованиям. В условиях единой таможенной территории — это единственное основание для одной стороны доверять свою экономическую безопасность другой стороне. На момент вступления в ЕАЭС Кыргызстан взял на себя обязательства по модернизации таможенной системы в комплексе. Все необходимые шаги по модернизации пунктов пропуска на внешней ЕАЭС, а также информационных систем таможенных служб поэтапно закреплены в «дорожной карте» по присоединению республики к Союзу.

В феврале 2016 года эксперты таможенного блока ЕЭК провели оценку модернизации таможенных информационных технологий и информационно-программных средств, которую кыргызская сторона обязалась осуществить не позднее, чем через полгода с даты вступления в силу Договора о присоединении Кыргызской Республики к ЕАЭС. И надо сказать, что кыргызская таможенная служба в полном объеме выполнила взятые на себя обязательства в рамках второго этапа. Проведена глобальная модернизация в части информационно-программных средств, в том числе обеспечивающих обязательное предварительное информирование о товарах, ввозимых автомобильным транспортом на таможенную территорию Евразийского экономического союза; осуществляется модернизация пунктов пропуска, проектирование и установка технических средств таможенного контроля.

Государственная таможенная служба Кыргызстана также выполнила рекомендацию Комиссии, обеспечив непрерывный процесс информационного обмена с таможенными службами стран Союза и ЕЭК и техническую поддержку за счет создания специальных подразделений, работающих в круглосуточном режиме.

При этом таможенной службе Кыргызстана предстоит еще большая работа по завершению в полном объеме модернизации информационно-программных средств таможенных органов и дооснащению всех пунктов пропуска Кыргызской Республики на таможенной границе ЕАЭС в соответствии с Едиными требованиями. До окончания срока, предусмотренного «дорожной картой», подводить итоги считаю преждевременным.