Душанбе, 21 июля, 2016, 15:38 — ИА Регнум. «Несоблюдение технических стандартов, отсутствие специалистов, сильная конкуренция на продовольственных рынках Евразийского союза, опережающая девальвация в России и Казахстане — все это привело к пониманию того, что любые позитивные надежды от вступления в ЕАЭС и быстрые результаты остаются лишь надеждами», — заявил политолог Денис Бердаков в интервью корреспонденту ИА REGNUM.

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ИА REGNUM: Приведет ли очередное обсуждение вступления Таджикистана в ЕАЭС к каким-либо действиям со стороны официального Душанбе?

Власти Таджикистана заново ищут основания для вступления в экономический союз. Вопрос о вхождении в ЕАЭС еще одной страны обсуждается не первый год. Теоретически, Душанбе мог уже несколько лет быть членом объединения, если бы вступление Киргизии не перенеслось на 2015 год.

Но последовавший кризис на Украине и возрастающая роль Китая в национальной экономике внесли свои коррективы. Сейчас новый формат отношений с соседями для Таджикистана не так привлекателен, как кажется. Придется инвестировать много, часто и не совсем понятно, ради чего. Для сохранения стабильного режима на пути афганского наркотрафика? Это спорные цели, которые едва ли отражают интересы потенциальных партнеров.

ИА REGNUM: Нужно ли России и Казахстану участие Душанбе в Евразийском экономическом союзе?

С точки зрения экономических выгод, участие Таджикистана не очевидно. Рынок сбыта крайне мал, покупательская способность низкая. Например, зарплата в $300 (19 тыс. рублей) считается очень хорошей даже по меркам столицы этой среднеазиатской страны.

По данным Федеральной миграционной службы России, свыше 863,4 тыс. граждан Таджикистана (около 706,9 тыс. мужчин и более 156,5 тыс. женщин) работали в России. Более чем 300 тыс. таджикистанцев закрыт въезд в Россию. Такое количество безработных — это прямой путь к радикализации.

В последний годы Таджикистану экономически помогает Китай. Однако слабые социальные программы все равно не обеспечивают достаточное количество рабочих мест.

ИА REGNUM: Главным аргументом Душанбе по вступлению в Евразийский экономический союз является улучшение положения трудовых мигрантов. Актуален ли он?

Вступление в ЕАЭС позволит сотням тысяч мигрантов из Таджикистана улучшить свой правовой статус. Теоретически это положительно скажется и на их денежных переводах на родину.

Однако нужно учитывать изменение экономической ситуации в России. Теперь вопрос в том, найдутся ли подходящие низкоквалифицированные рабочие места для таджикистанцев? И как на увеличение конкуренции повлияет приток мигрантов из Киргизии и, например, с Украины?

ИА REGNUM: Может ли участие в Евразийском союзе обеспечить приток инвестиций в Таджикистан из стран-партнеров?

Как показал опыт Киргизии, элиты, в формате нового феодализма, не готовы соблюдать инвестиционные правила. Даже борьба за инвестиции, которую ведет прогрессивный президент Алмазбек Атамбаев, не может сломить систему откатов, распилов и «отжимания» бизнеса.

В Таджикистане, скорее всего, этот вариант повторится с небольшими изменениями. Уровень управляемости в Таджикистане выше, чем в Киргизии, но и риски социального взрыва тоже выше.

Вообще, если глобально переосмысливать ЕАЭС и роль в нем стран с энергоемкой, мелкотоварной, технически неразвитой экономикой, таких как Киргизия и Таджикистан, то не совсем понятно, как выгодно их интегрировать в Евразийский экономический союз. Первыми эти препятствия осознали в Бишкеке.

Воспользоваться преимуществами членства в экономическом союзе могут высоко конкурентные, крупнотоварные фирмы при поддержке компетентных госорганов, государственных программ и доступных кредитных линий.

Если Россия, Белоруссия и Казахстан, как экономические локомотивы ЕАЭС, хотят развиваться, им нужно соблюдать два правила.

Первое — инвестировать и давать гранты только в те страны, которые готовы выполнять вполне конкретные требования в области технических стандартов качества, качества государственного управления и верховенства закона. Иначе любой объем инвестиций будет бесполезен.

Киргизия в силу того, что экономически, культурно и гуманитарно была изначально интегрирована со странами — основателями ЕАЭС, получила преференции и денежные ресурсы на переходный период. Но, в целом, такой подход непродуктивен.

Второе правило — нужно повышать уровень взаимосвязанности экономик пяти стран — участниц Евразийского экономического альянса, развивать хоть какие-то глобальные цепочки добавленной стоимости.

Евразийский Союз должен быть привлекателен тем, что во времена кризиса и разделения мира по макрорегионам для новых стран — участниц в нем будет хоть и маленький, но стабильный доход, основанный на четких правилах ведения бизнеса.