Санкт-Петербург, 21 июля, 2016, 15:29 — ИА Регнум. Уровень выполнения годовых планов по строительству новых линий петербургского метро в первом полугодии составил от 10% до 51%. Об этом стало известно в ходе совещания по вопросам исполнения Адресной инвестиционной программы комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга (КРТИ), сообщили ИА REGNUM в аппарате вице-губернатора Петербурга Игоря Албина.

Дарья Антонова ИА REGNUM Метро

Работы на строительстве продолжения Невско-Василеостровской линии — от станции «Приморская» до станции «Улица Савушкина», включая станцию «Новокрестовская», возводимую для обслуживания нового стадиона на Крестовском острове — выполнены на сумму 5,8 млрд рублей, что составляет 46% годового плана.

Напомним, руководство «Метростроя» ранее заявляло о снижении скорости проходки тоннеля, частично идущего под Финским заливом, в связи с тяжелейшими геологическими условиями трассы — многочисленными плывунами.

Как отметили сегодня в Смольном, по состоянию на 1 июля установлено 856 колец двухпутного тоннеля (30% всей длины тоннеля), при этом «Метрострой» планомерно ликвидирует сложившееся в начале года отставание от графика. «Во II полугодии на объект будет направлено 7,754 млрд рублей, в том числе 3,099 млрд — это средства федерального бюджета», — отметили в городской администрации.

Несколько лучше обстоят дела на строительстве Фрунзенского радиуса метро. В первом полугодии здесь выполнено работ на 2,405 млрд рублей (51% годового плана). Ведутся работы по сооружению станционных комплексов «Проспект Славы» и «Южная». При этом рассматривается возможность переноса части плановых средств с 2018 года на более ранний период, что позволит завершить строительство Фрунзенской ветки уже в декабре 2017 года.

Участок Лахтинско-Правобережной линии от станции «Спасская» до станции «Большой проспект» в первом полугодии 2016 года был профинансирован на 234 млн рублей, что составляет 16% годового плана. Причина торможения — решение имущественных вопросов на одной из шахт и проведение археологических изысканий в районе строящегося участка.

«С задержками ведется строительство участка Красносельско-Калининской линии от станции «Казаковская» до станции «Путиловская»: на этом объекте уровень финансирования и выполнения работ составляет 10% годового плана», — констатировали в Смольном.

Добавим, что ранее именно эта линия называлась в числе приоритетов для строительства метро в Петербурге, однако позднее акцент был смещен в пользу продолжения Невско-Василеостровской линии, необходимой в интересах ЧМ по футболу 2018 года.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, строительство Невско-Василеостровской линии петербургского метро со станциями «Беговая» и «Новокрестовская» идет с отставанием. Об этом заявил 13 июля директор компании «Метрострой» Вадим Александров. По словам Александрова, отставание на 1,5 месяца «Метрострой» планирует нагнать, увеличив скорость укладки до 8−9 колец в сутки.

Пятикилометровый двухпутный тоннель к «Новокрестовской» пролегает под дном Финского залива. Напомним, ещё в мае на совещании в Смольном Вадим Александров назвал ситуацию «кромешным адом»: темпы проходки снизились с 10 до 2 колец в сутки при плановой скорости 7 колец. Снижение скорости Александров объяснял обилием воды, которую приходится «черпать ведрами».