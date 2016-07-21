Кишинёв, 21 июля, 2016, 15:13 — ИА Регнум. Правительство Молдавии объявило о проведении конкурса для определения компании, которая будет выполнять по концессии разведку и оценку месторождений нефти и газа на юге республики. Как передает корреспондент ИА REGNUM, молдавский кабинет министров определил условия организации и проведения конкурса и условия концессии.

skeeze Добыча нефти

Так, к участию в конкурсе будут допущены компании с международным опытом не менее 20 лет в проведении разведочных работ и оценке запасов нефти и газа. Кроме того, конкуренты должны располагать потенциалом в области специализированного управления, технологий, передового оборудования. Еще одно требование заключается в том, что у компании, которая подает документы на участие в конкурсе, должны быть уже осуществленные «инвестиции минимум в $50 млн., вложенные в проекты по разведке и добыче нефти и газа в любой стране мира».

Право на проведение поиска и разведки нефтяных и газовых месторождений будет сдано в концессию на пять лет с последующей их эксплуатацией в течение 40 лет, с возможностью продления этого срока на 5 лет, по запросу концессионера, но в совокупности срок сдачи в концессию не должен превышать 50 лет.

Заявленная цель сдачи в концессию — «повышение эффективности и диверсификации энергоресурсов Республики Молдова и обеспечение ее энергетической безопасности».

Как отмечает молдавское государственное ИА Moldpres, работы по поиску на территории Молдавии геологических структур, где возможно размещение месторождений нефти и газа, начались в 1947—1953 годы. Они продлились, с короткими перерывами, до 1972 года, когда было принято решение об их прекращении.

В 1995 году правительство подписало концессионное соглашение с компанией Redeco LTD (США), которая должна была исследовать и добывать нефть и газ на юге страны в течение 20 лет. В 2007 году правительство отозвало у компании исключительное право на использование месторождений, так как она не выполнила своих обязательств.

В настоящее время Молдавия не имеет достаточных финансовых возможностей для проведения необходимых геологоразведочных работ, поэтому, после проведения технико-экономического обоснования, было принято решение инициировать государственно-частное партнерство для сдачи этих работ в концессию.

«Это будет самый крупный проект, выполненный в Молдове за 25 лет независимости», — заявил министр окружающей среды Молдавии Валерий Мунтяну.

ИА REGNUM напоминает, что в 2013 году правительство Молдавии уже инициировало комплексную разведку залежей природного газа в республике, однако соответствующие работы так и не были осуществлены. В настоящее время два села на юге Молдавии обеспечиваются собственным молдавским газом. При этом почти 100% потребляемого газа Молдавия импортирует из России. Диверсификация источников «голубого топлива» объявлена одной из стратегических задач молдавского правительства.