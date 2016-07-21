Москва, 21 июля, 2016, 14:59 — ИА Регнум. Дорогой рубль не нужен российской экономике, пару доллар/рубль следует планомерно сместить к отметке 70 рублей за доллар. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 21 июля руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев, комментируя заявление помощника президента РФ Андрея Белоусова о чрезмерном укреплении рубля.

ИА REGNUM Рубль

«Безусловно, дорогой рубль российской экономике не нужен. Учитывая актуальные котировки пары USD/RUB, рублевая стоимость одного барреля нефти находится ниже 3000 рублей, что категорически недопустимо для экономики, чье благополучие зависит от цен на нефть», — отмечает эксперт.

По его мнению, российские монетарные власти понимают неблагоприятные последствия такой ситуации. «Как только минуют сентябрьские выборы, корреляция рубля и нефти будет восстановлена, создав все необходимые условия для последовательной девальвации российской валюты. Другими словами, уже осенью ЦБ России продолжит искусственно корректировать курс, снижая давление на дефицитность бюджета. Стоимость барреля нефти в рублях должна составлять не меньше 3300, следовательно, пару USD/RUB нужно планомерно сместить в район 70,00», — сказал Деев.

Помощник президента РФ Андрей Белоусов назвал укрепление рубля чрезмерным. По его мнению, переукрепление рубля снижает конкурентоспособность российской промышленности и сельского хозяйства. Ранее зампред правления ВЭБ Андрей Клепач заявил, что сильное укрепление рубля будет тормозить импортозамещение. 19 июля президент РФ Владимир Путин в ходе беседы с премьером Дмитрием Медведевым предложил подумать о том, что делать с укреплением рубля в такой ситуации.