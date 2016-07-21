Москва, 21 июля, 2016, 14:47 — ИА Регнум. В ближайшее время правительство РФ может выступить с заявлениями относительно бюджетного правила, которое будет противодействовать сильному укреплению рубля в будущем. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 21 июля вице-президент IFC Financial Center Станислав Вернер, комментируя слова помощника президента РФ Андрея Белоусова, назвавшего нынешнее укрепление рубля чрезмерным.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

«Для России нужен ни крепкий, ни слабый, а стабильный рубль, умеренная волатильность обменного курса и отсутствие шоков. И ЦБ с этой задачей блестяще справляется — после шоков в начале 2016 года колебания котировок существенно сократились, несмотря на резкие изменения ситуации на рынке энергоносителей», — отметил он.

Курсовая политика ЦБ способствует уверенности в завтрашнем дне, считает эксперт. «В этих условиях стабильного в целом курса рубля у населения и бизнеса будет более далеким горизонт планирования, большая уверенность в завтрашнем дне, что будет благотворным образом сказываться на динамике потребительских расходов и инвестиций», — пояснил Вернер.

«Укрепление нацвалюты в последние недели шло в отрыве от ситуации цен на нефть, поэтому было «вредным» для экономики и бюджета. Это риски невыполнения цели по дефициту федерального бюджета, это дестимулирование процесса импортозамещения, это лишнее давление на финансы компаний-экспортеров, это рост неопределенности из-за утраты опоры в виде привычного ориентира в виде цен на нефть», — рассказал он.

Однако долго такая ситуация не продлится, полагает аналитик. «Во многом такая динамика носит временный характер из-за налогового периода, повышения Банком России норм резервирования и дивидендных «отсечек» — все это привело к росту спроса на рублевую ликвидность и активным продажам валютной выручки», — говорит эксперт.

При этом ЦБ услышал призыв президента Владимира Путина «подумать о том, что делать с укреплением рубля», подчеркивает Вернер. «Банк России на аукционе недельного рублевого РЕПО повысил лимит до 570 млрд. рублей, максимума с конца мая, в полной мере удовлетворив «рублевый голод» банков, что привело к ослаблению нацвалюты. В ближайшее время можно ожидать от правительства каких-то комментариев в отношении внедрения бюджетного правила, которое будет иметь целью недопущение сильного укрепления рубля в будущем. Такие словесные интервенции могут создать психологическую поддержку для доллара и евро против рубля», — заключил он.

Помощник президента РФ Андрей Белоусов назвал укрепление рубля чрезмерным: по его мнению, это сокращает доходы бюджета и усиливает бюджетные проблемы. По словам Белоусова, существует очень большой инструментарий средств, которые могут быть использованы для ослабления рубля. Ранее зампред правления ВЭБ Андрей Клепач заявил, что сильное укрепление рубля будет тормозить импортозамещение. 19 июля президент РФ Владимир Путин в ходе беседы с главой правительства Дмитрием Медведевым отметил укрепление рубля, которое произошло вопреки волатильности на сырьевых рынках, и предложил подумать о том, что делать с укреплением рубля в такой ситуации.