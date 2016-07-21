Ростов-на-Дону, 21 июля, 2016, 14:42 — ИА Регнум. На Ростовскую область вновь надвигается шторм. Экстренное предупреждение, которое стало вторым на этой неделе, распространило чрезвычайное ведомство, передаёт корреспондент ИА REGNUM 21 июля.

AndreasFotografie Грозные тучи

Согласно прогнозу синоптиков, ливни и шквалистый ветер с порывами до 23 м/с вновь накроют некоторые районы области. Неблагоприятная погода продержится на Дону до 22 июля. Жителей региона вновь просят соблюдать меры безопасности, по возможности не выходить на улицу, не парковать автомобили близ деревьев и металлоконструкций.

Ростовские власти уже сообщили о том, что «коммунальные, аварийные и диспетчерские службы города приведены в состояние повышенной готовности». В усиленном режиме дежурство продолжится до прояснения погоды.

Напомним, что вечером 19 июля на регион обрушился сильный дождь. Из-за ураганного ветра в населенных пунктах были повалены деревья и линии электропередач. Без света оказались более 15 тыс. человек. В некоторых хуторах и селах был введён режим ЧС.