Лондон, 21 июля, 2016, 14:31 — ИА Регнум. Главный военный Туманного Альбиона признал, что «содержание секретных документов НАТО становится известным Владимиру Путину уже через полчаса после того, как какой-либо документ появляется на свет».

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

По словам английского издания The Daily Mirror, «эта ситуация возникла не сейчас и даже не с появлением Владимира Путина в кресле президента России. Член консервативной партии Боб Стюарт, в звании полковника командовавший силами ООН в Боснии в начале 1990-х обвиняет НАТО в сговоре с Москвой еще в те годы». Правда, полковник утверждает, что «главным образом не умеют хранить секреты союзники Британии», а не собственно Лондон, но сути дела это не меняет. «Полковник Стюарт говорит, что «натовский секрет» — это самая смешная шутка, которую ему приходилось слышать в жизни», — не упускает случая съязвить газета.

«Депутаты парламента были просто поражены сообщением о том, насколько плохо организована разведывательная деятельность у союзников, — отмечает Mirror. — Как выяснилось, о том, что Россия собирается захватить Крым в НАТО узнали только после того, как в прессе распространили сообщение, что «зеленые человечки» (так на западе называют «вежливых людей» — прим. ИА REGNUM) полуостров уже захватили».