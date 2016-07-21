Душанбе, 21 июля, 2016, 13:27 — ИА Регнум. Деятельность российской газеты «Комсомольская правда» приостановлена в Таджикистане за «оскорбление нации и государства», заявил сегодня, 21 июля, журналистам партнер «КП» в стране и по совместительству главный редактор газеты «Таджикистан» Шариф Хамдампур.

Голос России Комсомольская правда

По его словам, причиной стал один из материалов, в котором автор делится впечатлениями от поездки в Таджикистан.

«Прочитав статью, я понял, что она не отвечает не только этическим нормам журналистики, но и профессиональным нормам. В статье имеются факты оскорбления таджиков и в целом нации. Заново были упомянуты имена Равшана и Джамшуда», — пояснил Хамдампур.

Он отметил, что сразу же связался по этому вопросу с руководством российского издания, где ему пообещали принять меры, однако ответа не последовало.

«Через два дня я принял решение о том, чтобы приостановить деятельность этой газеты в Таджикистане. Это не амбиция, это моя гражданская позиция. Поскольку эта газета, с которой я сотрудничаю, оскорбляет мою нацию и мое государство. В таком случае, она не имеет права распространяться в таджикском обществе. В понедельник 18 июля я написал письмо на имя руководства газеты и заявил, что с сегодняшнего дня приостановится деятельность «КП» в Таджикистане», — сообщил таджикский партнер «Комсомолки».

Отметим, что «Комсомольская правда» выходит в Таджикистане с 2006 года тиражом 4 тыс. экземпляров. В материале, вызвавшем негодование таджикских партнеров, распространяющих газету, автор, посетивший страну, сравнил жителей с известными героями популярной российской юмористической передачи, высказался о нецелесообразности переименования населенных пунктов, носивших ранее русские названия, и выстраивании внутренней политики: «Кидает и крутит внутреннюю политику, как случайную щепку на холостом водосбросе Нурекской ГЭС: размашисто, опасно, шумно, брызги до неба, но выработка — нулевая…».