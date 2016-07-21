Волгоград, 21 июля, 2016, 12:48 — ИА Регнум. В Волгограде оба здания областного краеведческого музея находятся в плачевном состоянии. К такому выводу пришли активисты Общероссийского народного фронта по итогам проведенного мониторинга. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального отделения ОНФ 21 июля, в капитальном ремонте нуждаются как фасады, так и внутренние помещения.

onf.ru Волгоградский областной краеведческий музей

Во многих залах музея, где хранятся уникальные коллекции палеонтологии, палеоботаники, археологии, нумизматики и этнографии, стены и потолки — в мокрых подтёках, которые появились из-за трещин на фасаде, отсыпается краска и штукатурка, паркет на полу разрушен.

«Наш краеведческий музей — знаковое место с уникальной познавательной составляющей, с удобным месторасположением в самом центре города, в шаговой доступности от основных достопримечательностей. Все это делает его важнейшим объектом потенциального туристического потока», — отметил представитель ОНФ в Волгоградской области Сергей Романов.

Два здания музея являются объектами культурного наследия регионального значения — памятниками истории и культуры XIX—XX веков. В музее собраны более чем 160 тыс. экспонатов, а экспозиционная площадь составляет 920 кв. метров.

Ремонтировать фасады основного здания музея, расположенное в Волгограде по проспекту Ленина, 5А, местные власти собирались. В 2013 году была подготовлена научно-проектная документация, работы по реконструкции оценили в 20,3 млн рублей. С учетом коэффициента-дефлятора на текущий год эта сумма составляет порядка 22 млн рублей. Однако на данный реставрационный проект необходимого финансирования в областном бюджете нет. Сотрудники музея своими силами поддерживают приемлемое состояние помещений и экспозиций, ремонтируя и реставрируя определенные участки.

«Скудность финансовых вливаний в содержание музея сказывается и на формировании задолженности, в частности, по коммунальным платежам и затратам на охранные услуги», — отметили «фронтовики».

Активисты считают, что местным властям необходимо обратить внимание на сложившуюся ситуацию и капитально отремонтировать здание музея.

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Немного истории… Волгоградский областной краеведческий музей, основанный 2 (15) ноября 1914 года, был создан как Царицынский музей местного края Обществом содействия внешкольному образованию на базе городского школьного музея при 12-м училище им. Иванова. С 1915 года музей размещался в Доме науки и искусств, где ему были выделены две комнаты, в которых экспонировались палеонтологические находки, археологические и нумизматические коллекции. За годы гражданской войны музей был совершенно заброшен и разорен. Но уже в 1921 году работники музея привели его в надлежащий порядок, и музей был вновь открыт для посетителей.

В 1924 году музей получил статус губернского, год спустя был переведен в здание бывшей Преображенской церкви, где располагался до 1942 года.

В дни Сталинградской битвы музей был разрушен, коллекции почти полностью погибли. С 1946 по 1954 года музей располагался в Камышине. В Сталинград он вернулся в 1954 году и до 1986 года находился в здании лесного (гидромелиоративного) техникума. Затем перебрался на новое место — на проспект Ленина в центре Волгограда. Ежегодно музей посещают более 70 тыс. человек в год.