Вашингтон, 21 июля, 2016, 10:57 — ИА Регнум. Очередная встреча рабочей группы по обороне и безопасности в рамках Комиссии грузино-американской Хартии о стратегическом партнерстве прошла 20 июля в Вашингтоне. По информации МИД Грузии, с грузинской стороны на заседании председательствовали первый заместитель министра иностранных дел Давид Залкалиани и советник министра обороны Шота Гвинерия, с американской — заместитель помощника госсекретаря Билл Монахан и заместитель помощника секретаря обороны Майкл Карпентер. Встречу открыла министр обороны Грузии Тинатин Хидашели, что, по оценке МИД Грузии, еще раз подтверждает значение стратегического партнерства между Грузией и США.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дядя Сэм

На встрече было отмечено значение меморандума об углублении партнерства в сфере обороны и безопасности, подписанного в ходе визита госсекретаря Джона Керри в Тбилиси. США позитивно оценили проведенные Грузией в сфере обороны реформы и зафиксировали поддержку процесса евроатлантической интеграции. Стороны также обсудили новую программу по повышению боеготовности вооруженных сил Грузии, осуществление которой США начнут с будущего года.

Участники заседания одобрили решения Варшавского саммита НАТО и подчеркнули роль Грузии как особенного партнера США в регионе. Американская сторона выразила Грузии благодарность за вклад в миротворческие операции.

Представители грузинской делегации сообщили коллегам о ситуации в регионе, проблемах на «оккупированных территориях». Участники заседания от США еще раз подтвердили поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии. На встрече также была подчеркнута роль встреч в рамках Механизма превенции и реагирования на инциденты для решения проблем жителей сел вдоль «оккупационной линии».

Стороны обсудили взаимоотношения в сферах борьбы с терроризмом, кибербезопасности, охраны границы и морской безопасности, а также другие вопросы.