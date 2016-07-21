Ростов-на-Дону, 21 июля, 2016, 10:20 — ИА Регнум. Попасть на игру третьего отборочного раунда Лиги чемпионов УЕФА в Ростове-на-Дону, что называется простым смертным, будет сложно. Продавать билеты общей квоты будут только после того, как их приобретут владельцы прошлогодних купленных абонементов, то есть по остаточному принципу, передает корреспондент ИА REGNUM 21 июля

fc-rostov.ru Стадион «Олимп-2»

Как обратили внимание в пресс-службе донской команды, центральные места на Западной трибуне предназначены для представителей Союза европейских футбольных ассоциаций и их партнеров. Онлайн-продажа билетов для остальных желающих увидеть матч своими глазами начнется утром 22 июля.

Попасть на игру «Ростова» и бельгийского «Андерлехта» можно будет минимум за 300 рублей. Самые дорогие места находятся в VIP-ложе (15 тыс. рублей) и бизнес-ложе (20 тыс. рублей).

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Напомним, что футбольная баталия состоится 26 июля в 21:30 на ростовском стадионе «Олимп-2». Арена может вместить около 15,8 тыс. болельщиков. Базу ФК «Ростов» и арену проинспектировали в преддверии игры специалисты УЕФА.