Волгоград, 21 июля, 2016, 10:14 — ИА Регнум. Список партий, кандидаты которых намерены принять участие в выборах в Государственную думу РФ седьмого созыва осенью текущего года, пополнился еще одним политическим объединением. Накануне документы в окружные избирательные комиссии подали четыре представителям от «Единой России». Как сообщили ИА REGNUM в областной избирательной комиссии 21 июля, в облизбирком кандидаты пришли единой командой в сопровождении своего регионального лидера Сергея Горнякова.

ИА REGNUM Госдума

Все претенденты на депутатские мандаты от «партия власти» — действующие депутаты.

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Так, председатель комитета по образованию, науке, делам молодежи, физической культуре, спорту и туризму в облдуме Анна Кувычко будет баллотироваться по Волгоградскому одномандатному избирательному округу №81, председатель комитета по культуре, делам национальностей и казачества, вопросам общественных объединений, религиозных организаций и информационной политики областного парламента Татьяна Цыбизова — по Красноармейскому №82, коллега по законодательному органу — зампредседателя Волгоградской областной думы Владимир Плотников — по Михайловскому №83. Намерена бороться за депутатское кресло в нижней палате российского парламента и действующий депутат Госдумы РФ Ирина Гусева. Она пойдет по Волжскому одномандатному избирательному округу №84.

Как уточнил председатель избирательной комиссии Волгоградской области Геннадий Шайхуллин, разрешения на открытие специальных избирательных счетов выдвиженцы получат уже в завтра. Регистрация кандидатов пройдет после представления ими сведений об открытии счета и отсутствие вкладов и имущества заграницей.

Добавим, что накануне документы поступили еще от пяти претендентов на участие в выборах в Госдуму. По Волгоградскому одномандатному избирательному округу №81 конкуренцию заявившимся кандидатам составит председатель совета в ВОО ООО «Восход» Эдуард Протопопов от «Российской экологической партии «Зеленые» и транспортировщик на Волжском трубном заводе Дмитрий Никитин (ПАРНАС). По Михайловскому одномандатному избирательному округу №83 в Госдуму планирует баллотироваться его коллега по партии временно неработающий Анатолий Полунин. Директор департамента экологии и природных ресурсов партии «Российская экологическая партия «Зеленые» Юрий Дубовой и генеральный директор ООО «Русские Напитки» Александр Ефимов («Яблоко») свои силы попробуют в Волжском одномандатном избирательном округе №84.

«На сегодняшний день 31 партийный кандидат уже представили документы в окружные комиссии, — сообщила заместитель председателя ИКВО Наталья Фатеева. — Избиркомы готовы принимать документы от выдвиженцев в течение еще трех дней. Процесс регистрации кандидатов завершится не позднее 13 августа».

Напомним, 18 сентября жителям России предстоит избрать 450 депутатов Государственной думы седьмого созыва. Выбора пройдут по мажоритарной и пропорциональной системам.

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