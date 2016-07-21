Вашингтон, 21 июля, 2016, 09:46 — ИА Регнум. Американский бизнесмен Дональд Трамп в случае его избрания на пост главы государства намерен помогать в возможном вооруженном конфликте с Россией только тем из стран НАТО, которые выполняют все обязательства перед США, заявил кандидат от республиканцев в интервью изданию The New York Times.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дональд Трамп. Кто кого.

По словам Трампа, в том случае, если РФ осуществит нападение на одно из государств Североатлантического альянса, США будут принимать решение о его поддержке, исходя из полноты выполненных перед Штатами обязательств.

«Если они выполняют обязательства перед нами, то ответ — да», — сказал Трамп.

Миллиардер добавил, что США не вправе поучать другие страны, так как в государстве есть серьезные общественные проблемы. Речь идет о перестрелках граждан с полицейскими, пояснил он и отметил, что США стоит «навести порядок у себя», прежде чем читать нотации другим.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Дональд Трамп, представляющий Республиканскую партию США, 19 июля был официально утвержден в качестве кандидата в президенты США на предстоящих выборах. Поддержку миллиардеру выразили делегаты национального партийного съезда, прошедшего в Кливленде, штат Огайо.