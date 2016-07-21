Вашингтон, 21 июля, 2016, 09:29 — ИА Регнум. Американские астрономы из Брауновского университета пришли к выводу, что лунное море Дождей может являться результатом столкновения спутника Земли в далеком прошлом со сверх-гигантским космическим телом класса протопланеты, сообщает журнал Nature.

PeterDargatz Луна

Столкновение с объектом диаметром 250 км произошло примерно 3,8 млрд лет назад и оставило после себя гигантский кратер шириной в 1120 километров и многокилометровую впадину, ставшую потом Морем Дождей.

Ученые считают, что Луна возникла в результате столкновения с Землей её прародительницы под названием Тейя, а затем служила щитом для Земли, защищая ее от столкновений с крупными кометами и астероидами.

Шульц и Кроуфорд попытались уточнить эти оценки, обратив внимание на то, как устроены края этого гигантского кратера и попытавшись воспроизвести их в лаборатории при помощи рукотворного мини-аналога Луны.

На такие выводы ученых подтолкнул анализ геологического рельефа поверхности Луны, носящего следы повреждений, нанесенных крупными обломками лунных пород, выбитых ударом астероидов и протопланеты.

По той же методике астрономы выявили, что Московское и Восточное моря на обратной стороне Луны образовались от столкновений с астероидами диаметром около 100 и 110 километров.

Результаты этой работы могут объяснить странности состава образцов лунного грунта, часть из которых может являться останками других планет или астероидов.