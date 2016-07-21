Вашингтон, 21 июля, 2016, 09:08 — ИА Регнум. Очередной сезон популярной телесаги «Игра престолов» зрители смогут увидеть летом будущего года, а не весной, как предполагалось ранее, сообщает The Hollywood Reporter.

Цитата из к/ф «Игра престолов». реж Алан Тейлор. 2011. США Королева Серсея

Как пояснил программный продюсер HBO Кейзи Блойс, причиной переноса премьеры седьмого сезона с весны 2017 года на лето стал сдвиг в графике съемок. Чтобы лучше передать зиму, наступившую по сюжету сериала, съемочный процесс отодвинули на более позднее время.

«Теперь, когда в «Игру престолов» пришла зима, исполнительные продюсеры почувствовали, что сюжетные линии нового сезона будут выглядеть лучше, если мы начнём производство немного позже обычного, когда погода начнёт меняться», — отметил Блойс.

В связи с переносом премьеры сезона на лето, в 2017 году сериал не попадет в список номинантов на премию «Эмми». Таким образом, череда впечатляющих рекордов саги по числу наград американской телевизионной академии будет прервана.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2015 году «Игра престолов» претендовала на «Эмми» в 24 номинациях, что является рекордом среди других картин. В 2016 году сериал номинируется на премию в 23 категориях. В частности, сага вновь претендует на звание лучшего драматического сериала года.