Барнаул, 21 июля, 2016, 08:42 — ИА Регнум. Движение по автомобильной дороге «Барнаул-Камень-на-Оби — граница Новосибирской области» в районе села Батурово (102-ой и 105-ый километры) восстановлено. По сообщению Алтайавтодора, сквозное транспортное сообщение по основному направлению, нарушенное из-за сильного ливня и размыва трассы, открыто, но пока — в ограниченном режиме.

Засыпанная труба на дороге, которую ремонтировали близ трассы на Батурово

«На 105 километре дороги сварили металлическую водопропускную трубу длинной 22 метра, установили ее и засыпали. Использовали 2 тыс. 400 тонн грунта. Для основания под трубу отсыпали слой из бутового камня и слой щебеночной подушки. На 102 километре устроили временную объездную дорогу. На объектах работали сотрудники Дорожно-строительного управления №4 Центрального ДСУ», — пояснили в Главном управлении строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края.

Водителей транспортных средств настоятельно просят соблюдать правила дорожного движения и проявлять бдительность.

Как уже сообщало ИА REGNUM, дорожное ЧП произошло 18 июля у села Батурово Шелаболихинского района Алтайского края. Сильным ливнем размыло два участка дороги Барнаул — Камень-на-Оби — граница Новосибирской области. Движение транспорта перекрыли. Альтернативный проезд был по маршруту: Павловск — Ребриха — Шарчино — Тюменцево — Юдиха.

Между тем, еще год назад жители села Батурово высказывали недовольство качеством ремонта участка дороги, по которой сельских ребятишек стали возить на учебу в соседнее село. В августе 2015 года одна из жительниц Батурово — Алена Трошина — рассказывала ИА REGNUM, что ремонтники не позаботились о ливневых трубах. «Они их засыпали! Оставили лишь одну, ту, что ближе к трассе. Но у нас тут по весне очень сильный паводок бывает — вода с полей зальет все и снесет дорогу», — заявляла Алена Трошина.

Женщина и сейчас считает, что случившийся размыв — «это последствие наших дорог против которых мы были». Напомним, ремонт участка, где засыпали трубы, осуществляли работники Шелаболихинского ДРСУ.