Москва, 21 июля, 2016, 08:23 — ИА Регнум. В 2016 году правительство РФ выделит на развитие региональных программ дополнительных мероприятий в сфере занятости населения 313,8 млн рублей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, сообщается на официальном сайте правительства РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Субсидии из федерального бюджета распределены между бюджетами республики Дагестан (84,4 млн), Чеченской республики (133,8 млн), Свердловской (46,4 млн) и Ульяновской областей (49,2 млн).

«Это позволит в 2016 году обеспечить занятость 10,2 тыс. работников, находящихся под риском увольнения, и ищущих работу граждан», — говорится в сообщении.

Согласно проекту, разработанному Минтруда РФ, средства будут направлены на профессиональное обучение и стажировку работников и на возмещение работодателям затрат по трудоустройству инвалидов. Кроме того, мероприятия направлены на обеспечение временной занятости работников.