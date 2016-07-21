Работодатели из четырех регионов РФ получат деньги на рабочие места
Москва, 21 июля, 2016, 08:23 — ИА Регнум. В 2016 году правительство РФ выделит на развитие региональных программ дополнительных мероприятий в сфере занятости населения 313,8 млн рублей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, сообщается на официальном сайте правительства РФ.
Субсидии из федерального бюджета распределены между бюджетами республики Дагестан (84,4 млн), Чеченской республики (133,8 млн), Свердловской (46,4 млн) и Ульяновской областей (49,2 млн).
«Это позволит в 2016 году обеспечить занятость 10,2 тыс. работников, находящихся под риском увольнения, и ищущих работу граждан», — говорится в сообщении.
Согласно проекту, разработанному Минтруда РФ, средства будут направлены на профессиональное обучение и стажировку работников и на возмещение работодателям затрат по трудоустройству инвалидов. Кроме того, мероприятия направлены на обеспечение временной занятости работников.