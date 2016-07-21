Москва, 21 июля, 2016, 08:22 — ИА Регнум. В среду 20 июля российская валюта подешевела к американскому доллару и евро на 0,3%. С открытия торгов рубль отыграл у доллара почти все потери, которые он понес во время встречи главы государства Владимира Путина с премьер-министром Дмитрием Медведевым.

PublicDomainPictures Турецкая Лира

Рубль черпал силы от аукционов Минфина РФ и конвертации валюты для уплаты налогов и дивидендов. Минфин РФ успешно разместил ОФЗ на сумму 25 млрд рублей. Спрос на аукционах составил 61,62 млрд руб. В течение трёх часов после открытия торгов на Московской бирже курс доллар/рубль снизился до 63,15 руб.

К закрытию дня курс доллара вырос до 63,92 руб. Рубль ослабился на повышающихся нефтяных котировках и дешевеющем долларе США на рынке Форекс. Чего быть не должно. Его ослабление вызвал обвал турецкой лиры.

Турецкая лира рухнула до нового исторического минимума в 3,0967 лиры за доллар после решения S&P снизить долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Турции на одну ступень — с «BB+» до «BB». Внутридневная динамика пар доллар/рубль и доллар/турецкая лира имеют положительную корреляцию 0,9. Дешевеет лира — дешевеет рубль и наоборот. Вторая половина дня у двух пар идентична.

Сегодня, 21 июля, участники финансовых рынков ожидают результаты заседания ЕЦБ и пресс-конференцию его главы Марио Драги. На рубль они не окажут сильного влияния. Дальнейшая динамика рубля по-прежнему будет определяться нефтью.

В Азии баррель Brent стоит $47,29 (+0,44%). Спрос на защитные активы остаётся низким. Золото и иена дешевеют. Основные валюты (евро, фунт, австралийский доллар и т.д.) пытаются развить коррекцию и возобновить ралли против доллара США. Учитывая вышеизложенные факторы, к закрытию дня от пары доллар/рубль ожидается снижение до 63,30 руб. Повышение курса доллара до 65 руб. станет первым сигналом к смене настроения спекулянтов и ослаблению национальной валюты.