Лондон, 21 июля, 2016, 02:21 — ИА Регнум. Британская атомная подводная лодка HMS Ambush 20 июля столкнулась с торговым судном у берегов Гибралтара. Об этом сообщает пресс-служба правительства Великобритании, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

dcclothesline.com Британская атомная подводная лодка HMS Ambush

«Около 13:30 по местному времени HMS Ambush, подводная лодка класса Astute, во время погружения и выполнения учебных манёвров совершила столкновение по касательной с торговым судном у берегов Гибралтара», — говорится в сообщении.

Отмечается, что власти Соединённого Королевства «находятся в контакте с торговым судном». «По предварительным данным, ему не было нанесено повреждений», — информирует пресс-служба.

«Подводная лодка потерпела некоторые внешние повреждения, но ни её ядерная установка, ни члены экипажа в результате инцидента не пострадали», — отмечено в пресс-релизе.

Сообщается, что по факту произошедшего ведётся расследование. Подводная лодка будет обследована на предмет безопасности.