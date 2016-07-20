Ереван, 21 июля, 2016, 01:41 — ИА Регнум. В ходе столкновений между полицией и сторонниками вооружённых захватчиков здания патрульно-постовой службы в Ереване пострадали 45 человек. Об этом сообщает министерство здравоохранения Армении.

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«По предварительным данным, в результате инцидента, произошедшего у здания полка ППС, в медучреждения обратились 45 пострадавших, в том числе 25 сотрудников полиции», — приводит агентство сообщение пресс-службы ведомства.

Уточняется, что 18 пострадавших были госпитализированы на автомобилях скорой помощи, остальные обратились в медучреждения самостоятельно.

Как передавало ИА REGNUM, ранее полиция Армении применила против собравшихся в поддержку вооружённой группы «Сасна црер» слезоточивый газ и свето-шумовые гранаты.

Ситуация накалилась после того, как митингующие потребовали от полиции передать членам вооружённой группы собранную людьми еду. Не получив ответа от представителей правоохранительных органов, собравшиеся пошли на штурм оцепления, в полицейских полетели камни.