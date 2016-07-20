Москва, 21 июля, 2016, 00:59 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления в Киеве о том, что украинские власти рассматривают версию о причастности российской стороны к убийству журналиста Павла Шеремета.

Югасов Владимир ИА REGNUM МИД Российской Федерации

Представитель МИД обратила внимание, что комментируя убийство журналиста, президент Пётр Порошенко не исключил, что за преступлением стоят «иностранные интересы», а советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк заявил, что склоняется к версии о «российском следе».

«Враг определён — Россия. Её цель определена так же оперативно и безоговорочно — дестабилизация ситуации на Украине. И это говорят люди, пришедшие к власти именно в результате дестабилизации ситуации в стране!» — написала Захарова на своей странице в Facebook.

«Неплохо было бы услышать от всех тех, кто сегодня говорил в Киеве об опасности дестабилизации ситуации в стране, эти же слова в декабре 2013 — феврале 2014 года. Но они заявляли тогда ровно противоположное», — отметила представитель МИД России.

Как передавало ИА REGNUM, автомобиль, в котором находился журналист Павел Шеремет утром 20 июля взорвался на пересечении улицы Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве. Транспортное средство принадлежало его гражданской жене, главе издания «Украинская правда» Алёне Притуле.

Павел Шеремет в разное время работал в белорусских, российских и украинских СМИ. В России он работал на телеканале ОРТ, «Первом канале», «РЕН-ТВ», ОТР, в журнале «Огонёк». После государственного переворота в Киеве Шеремет переехал работать на Украину, где вёл передачу «Диалоги» на телеканале «24», а также передачу на «Радио Вести».