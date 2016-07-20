София, 21 июля, 2016, 00:09 — ИА Регнум. Народное собрание Болгарии не будет принимать единой декларации по ситуации в Турции. Решение об этом приняли руководители парламентских групп на заседании председательского совета под руководством спикера парламента Цецки Цачевой 20 июля, сообщает болгарское издание «Дневник».

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Выступить с общей позицией предложила глава фракции Болгарской социалистической партии Корнелия Нинова, однако другие парламентские группы не поддержали эту идею. Отказ был мотивирован тем, что «ситуация в Турции по-прежнему довольно динамична», и выражение позиции болгарской стороны «может быть расценено как вмешательство во внутренние дела другой страны», говорится в сообщении.

«Дестабилизация в Турции может повлиять на весь регион, — заявила ранее Корнелия Нинова. — В парламентской республике, каковой является Болгария, по теме, которая требует максимальной консолидации для обеспечения национальной безопасности, необходимо принятие общей декларации парламента».

В свою очередь лидер Патриотического фронта Валерий Симеонов заявил в эфире «Нова ТВ», что приветствует «достойных людей», которые попытались отстранить Реджепа Тайипа Эрдогана от власти, руководствуясь «патриотическими соображениями».

Отметим, что МИД Болгарии 20 июля распространил рекомендацию для граждан с призывом воздержаться от поездок в Турцию в ближайшее время. «Обстановка в Турции остаётся нестабильной. На территории всей страны проводится серия операций силами безопасности, вследствие чего можно ожидать эскалации напряжённости и увеличения физической угрозы для граждан. Тем временем, во многих местах организуются массовые общественные мероприятия, митинги и протестные шествия. Уровень риска остаётся высоким, возможны столкновения в отдельных местах», — констатировали в болгарском ведомстве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, попытка государственного переворота в Турции была совершена военными в ночь на 16 июля текущего года. На улицы Анкары и Стамбула вышли многочисленные отряды военных с бронетехникой. Мятеж не удался, к утру преданные руководству Турции военные полностью восстановили контроль над ситуацией в стране.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что предпринявшие попытку переворота лица заплатят высокую цену. Он назвал произошедшее предательством и обвинил в попытке переворота сторонников проживающего в США имама Фетхуллаха Гюлена.

По предварительным данным, в результате столкновений в Анкаре и Стамбуле погибли более 290 человек. Число задержанных военных, подозреваемых в участии в заговоре против действующих властей, достигло 6 000.