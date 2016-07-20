Ростов-на-Дону, 20 июля, 2016, 23:44 — ИА Регнум. Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Курбан Бердыев покинет клуб 21 июля. Об этом сегодня, 20 июля, пишет «Спорт-Экспресс».

fc-rostov.ru Курбан Бердыев

Сообщается, что у Бердыева якобы есть разногласия с бизнесменом Иванов Саввиди, который осуществляет финансирование и принимает важные решения в клубе. Уточняется, что в клубе нет определенности по поводу вектора развития «Ростова» на ближайшую перспективу.

Также Бердыева не устраивает, что клуб не усиливается в межсезонье и не гасит долги по зарплате перед футболистами, хотя руководство это обещало.

Также в СМИ циркулируют слухи о возможном назначении Бердыева на пост главного тренера сборной России по футболу. Пока эти слухи не подтвердились.

Напомним, Бердыев стал наставником «Ростова» зимой 2014 года. В минувшем сезоне «Ростов» смог стать серебряным призером чемпионата России и выйти в Лигу чемпионов.