Орел, 20 июля, 2016, 22:51 — ИА Регнум.



Цитата из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию». реж Леонид Гайдай. 1973. СССР Иван Васильевич

Установку памятника основанию города Орла — царю Ивану Грозному — решено отложить до сентября. Решение, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе обладминистрации, было принято 20 июля в ходе встречи губернатора Вадима Потомского с представителями общественности, выступающими против установки в Орле памятника, а также сторонниками памятника.

Глава региона выслушал позицию активистов, а затем отметил, что памятник, который планируется установить в Орле, — памятник не исторической личности, а основателям города Орла.

«Мы не собираемся вносить какие-либо изменения в историю, канонизировать Ивана Грозного. Речь идет об основателе города Орла, который 450 лет назад принял решение основать здесь крепость», — сказал губернатор.

По итогам встречи принято решение провести широкий социологический опрос общественного мнения о необходимости установки памятника Ивану Грозному в Орле и месте его расположения. Вопросы анкеты будут согласованы с общественными активистами. Окончательное решение об установке памятника основателям Орла будет принято по результатам опроса.

Также решено пригласить автора памятника Олега Молчанова на встречу с общественными активистами для обсуждения проекта памятника Ивану Грозному.

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Пикет против памятника Ивану Грозному проходит в Орле

Как сообщало ИА REGNUM, бувально накануне, 19 июля, на своей пресс-конференции в Москве, Вадим Потомский заявил, что идея установки монумента принадлежит не ему, но «памятник должен быть».

При этом губернатор резко обрушился и на противников установки памятника (их, по подсчетам Потомского, 0,28% от общего количества жителей Орла), и на театр «Свободное пространство», перед которым планировалось водрузить скульптуру (там, по мнению губернатора, прямо на сцене происходят «нецензурная брань и распитие алкогольных напитков». Сбор подписей под письмом к патриарху Кириллу с призывом отменить визит в Орел, чтобы главе Русской Православной Церкви не пришлось поневоле участвовать в открытии неоднозначного памятника, Потомский назвал «преступлением».Напомним, памятник, который официально называется «Основанию города», подарен к 450-летию Орла Общественным международным фондом славянской письменности и культуры.

Возможность установки этого памятника обсуждалась еще в конце 2015 года. Уже тогда пользователи в соцсетях выражали недоумение по поводу сомнительного подарка. Но настоящий скандал разразился в июне, когда гордума согласовала установку памятника у здания театра для детей и молодежи «Свободное пространство» на улице Карла Маркса.

Решение вызвало бурю негодования — как у работников театра, так и у простых горожан. Коллектив театра даже выступил с обращением к властям, назвав решение ошибкой. После того, как рабочие приступили к рытью котлована на месте установки памятника, активисты провели митинг.

Открытие памятника было назначено на 3 августа — во время празднования 450-летия города. На торжества по случаю юбилея, по данным ИА REGNUM, власти региона ожидают приезда Патриарха Кирилла и президента России Владимира Путина.