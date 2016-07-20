Бразилиа, 20 июля, 2016, 21:53 — ИА Регнум. Консультации Россельхознадзора и Департамента инспекции продукции животного происхождения Министерства сельского хозяйства, животноводства и снабжения Бразилии прошли в режиме видеоконференции 19 июля текущего года по инициативе российской стороны. В диалоге также приняли участие представители посольства Бразилии в Российской Федерации.

Мороженая рыба

Целью переговоров было «определить готовность компетентной бразильской службы сделать окончательное заключение о возможности экспорта российской рыбной продукции на рынок Бразилии, а также уточнить возможность согласования российского экспортного ветеринарного сертификата на поставки говядины», сообщается на официальном сайте Россельхознадзора.

На сайте Россельхознадзора также указано: «Несмотря на то, что в процессе совместной работы российским и бразильским специалистам удалось снять большую часть разногласий, окончательно признать российскую систему безопасности эквивалентной бразильской в настоящий момент бразильская служба не может ввиду отсутствия некоторой недостающей информации. Со своей стороны Россельхознадзор выразил сожаление, что многолетняя работа пока не привела к желаемому результату, и заверил, что по получении и после тщательного изучения заключения бразильских служб Россельхознадзор направит недостающие данные, которые, как представляется, смогут убедить бразильскую сторону в высоких стандартах безопасности рыбной продукции, действующих в России».

Иными словами, Бразилия пока не готова принять поставки рыбы и рыбной продукции из России. Что касается российской говядины, то представители бразильской службы заявили, что смогут сделать окончательное заключение о его эквивалентности по получении ответов на вопросник об организации системы обеспечения безопасности при производстве мяса крупного рогатого скота в России, работа над которым в настоящее время завершается в Россельхознадзоре.

Напомним, что во время визита Мишела Темера в Москву в сентябре 2015 года, во время официальных переговоров стороны обсудили вопросы взаимных поставок животноводческой продукции, в частности была отмечена заинтересованность российских производителей в экспорте свинины, говядины и мяса птицы в Бразилию. В связи с этим была подтверждена готовность российской стороны принять бразильских инспекторов для проведения проверки российских предприятий, желающих импортировать свою продукцию. Отдельно был отмечен прогресс, достигнутый сторонами, в вопросе обеспечения безопасности при поставках российской рыбной продукции на бразильский продовольственный рынок, сообщала тогда пресс-служба Россельхознадзора.