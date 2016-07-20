Ереван, 20 июля, 2016, 21:20 — ИА Регнум. Полиция Армении применила против собравшихся в поддержку вооружённой группы «Сасна црер» слезоточивый газ и шумовые гранаты.

Раненый при столкновениях участник митинга

Ситуация накалилась после того, как митингующие потребовали от полиции передать членам вооружённой группы собранную людьми еду. Не получив ответа от представителей правоохранительных органов, собравшиеся пошли на штурм оцепления, в полицейских полетели камни.

Правоохранительные органы обеспечивают захватчиков едой и медикаментами, вода у них есть автономно.

В ответ полиция применила шумо-дымовые гранаты и слезоточивый газ. Десятки людей задержаны, есть раненные. Стычки продолжаются до сих пор.