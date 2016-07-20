Рим, 20 июля, 2016, 21:19 — ИА Регнум. На протяжении двух дней в Средиземном море шли работы по спасению мигрантов. Всего на Сицилию прибыло 2. 600 беженцев, корабли, патрулирующие воды Средиземного моря и спасшие всех этих людей, направились в порты Палермо, Трапани, Мессины и Аугуста. Об этом в среду, 20 июля, сообщает газета Giornale di Sicilia.

Крик о помощи

Первый корабль с 1146 мигрантами на борту прибыл в Палермо. На корабле ВМФ 684 мужчин, 354 женщин, из них 23 беременные, 45 детей в сопровождении взрослых и 63 ребенка без сопровождения. Сообщается, что мигранты родом из Сомали, Ливии, Бангладеша, Ганы, Нигерии и Кот-д'Ивуара, а также Камеруна, Конго и Сенегала.

В порт Трапани пришел корабль гуманитарной организации Moas (Migrant Offshore Aid Station), на борту 378 человек, спасенных во вторник у берегов Ливии. В операции по спасению экипаж перехватил три шлюпки с беженцами. В порт Аугуста прибыло 602 мигранта на борту корабля ВМФ Италии: 403 мужчин, 59 женщин и 140 несовершеннолетних без сопровождения взрослых. Наконец, Мессина приняла 451 беженца из последних лодок, спасенных у берегов Ливии.

Аньезе Чюлла, советник мэрии по социальной деятельности города Палермо, заявила, что не знает, куда расселять вновь прибывших, особенно несовершеннолетних без сопровождения. «Правительство нас не слушает, мы представлены сами себе и должны справляться собственными силами», — жалуется чиновница. Префект Палермо пообещал, что будет составлен план расселения, и что прибывшие мигранты, в первую очередь несовершеннолетние, будут размещены в других городах Италии.