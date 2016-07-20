Москва, 20 июля, 2016, 18:09 — ИА Регнум. Попытка военного путча в Турции, являющейся «крупным и очень активным» членом НАТО, произошла спустя неделю после саммита альянса в Варшаве. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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«Возникает вопрос: где же был альянс за неделю до этого, когда проводился саммит? Крупнейшая военно-политическая структура, имеющая все средства для работы на предмет безопасности, не сказала ни слова о том, что, возможно, потенциально угрожает не только безопасности Турции, но и региональной безопасности», — сказала Захарова в интервью агентству Sputnik.

По её словам, «негативное развитие сценария по свержению законного правительства привело бы к трагедии как внутри Турции, так и к еще большей дестабилизации в регионе».

Захарова подчеркнула, что вместо противостояния реальным проблемам НАТО предпочитает сконцентрироваться на мифе о «российской угрозе»: «Где было НАТО? Альянс занимался мнимой российской угрозой. Снобистски, не видя все остальное, сконцентрировавшись на какой-то мнимой угрозе, которую они же сами и придумали, а потом сами же решили ей противостоять. Это классический пример лженаправленности Североатлантического Альянса при противодействии угрозам».

Напомним, попытка военного путча в Турции произошла в ночь с 15 на 16 июля, однако была быстро подавлена. В ходе путча погибли 190 турецких граждан, более 100 путчистов убиты, около полутора тысяч человек были ранены.