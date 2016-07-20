Санкт-Петербург, 20 июля, 2016, 17:34 — ИА Регнум. Лидеры «Партии роста» Борис Титов, Оксана Дмитриева и Дмитрий Потапенко обратились в Центральную избирательную комиссию РФ в связи с появлением в Санкт-Петербурге среди кандидатов в Госдуму так называемых «двойников» Дмитриевой. Об этом ИА REGNUM 20 июля сообщили в партии.

davydov.in Эмблема ЦИК

Обращение адресовано председателю ЦИК Элле Памфиловой. «Партия роста» обнаружила «двойников» депутата Госдумы Оксаны Дмитриевой в Юго-восточном одномандатном округе №217, по которому баллотируется сама Дмитриева.

Так, в этом же округе партия «Гражданская сила» выдвинула почти полную тезку, некую Оксану Дмитриеву, а «Российская экологическая партия Зеленые» — Олесю Дмитриеву.

В обращении в ЦИК говорится, что этот факт дискредитирует весь курс на «честные выборы», взятый президентом Владимиром Путиным, а также является примером черных политтехнологий родом из 1990-х годов.

«Цель технологии «двойников» — введение избирателей в заблуждение с тем, чтобы, перепутав, они проголосовали за другого кандидата с той же фамилией. Тем самым, на стадии регистрации федерального списка закладывается технология искажения фактического волеизъявления граждан, что противоречит Конституции РФ и дает тот же результат, что и фальсификации при подсчете голосов», — говорят лидеры «Партии роста».

Кроме того, они подчеркивают, что регистрация «двойника» открывает широкий простор для лавины «черного пиара», формально оформленного как агитационные материалы кандидата-двойника, и это сведёт на нет борьбу ЦИК с «исчезающими» избирательными комиссиями, переписыванием протоколов и другими грубыми нарушениями.

В «Партии роста» заметили, что Элла Памфилова уже сегодня отреагировала на сложившуюся ситуацию на заседании Центризбиркома, заявив, что стала наблюдать «неблаговидные технологии по выставлению так называемых двойников». «Мы сейчас проанализировали первые, еще не полные, списки — то, что происходит в регионах. И будем делать это постоянно, ставить так называемые моральные черные метки», — сказала Памфилова, добавив, что у таких кандидатов могут возникнуть проблемы на стадии регистрации.

В то же время, в кругах петербургских единороссов сегодня было высказано мнение, что «ажиотаж вокруг выдвижения двойника Оксаны Дмитриевой искусственно раздут самой же Дмитриевой», а его целью является мобилизация «своего» электората.