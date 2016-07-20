Минск, 20 июля, 2016, 14:18 — ИА Регнум. «Убийство Шеремета — очень выгодная тема для политических спекуляций. Уверен, украинская сторона сразу же найдет российский след и попытается обвинить российские спецслужбы в причастности к взрыву», — заявил корреспонденту ИА REGNUM сегодня, 20 июля, научный сотрудник Института философии НАН Белоруссии Алексей Дзермант.

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При этом, по его словам, реально проблема именно в самой ситуации на Украине, где насилие стало обыденным явлением и государство очевидно с ним не справляется.

«Убийство Шеремета будет обязательно использовано деятелями белорусской радикальной оппозиции, из него попытаются сделать героя. Стало известно, что его похороны планируют провести в Минске, а это значит, они будут использованы для мобилизации и политической демонстрации оппозиционных активистов. Тем более, что как раз накануне убийства, Шеремет написал статью с позитивными оценками белорусских националистов, которую уже тиражируют основные оппозиционные СМИ. Образ идейного мученика уже обеспечен», — считает Дзермант.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 июля при взрыве автомобиля в Киеве погиб известный журналист Павел Шеремет. Трагедия произошла на углу улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко.