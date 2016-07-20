Симферополь, 20 июля, 2016, 12:59 — ИА Регнум. Неизвестные осквернили памятник украинскому культурному деятелю Тарасу Шевченко в Симферополе в ночь на 20 июля. Бюсту поэта и публициста покрасили усы в цвета украинского флага, а на тумбе нарисовали тризуб (элемент украинского герба) и написали «Слава Украине!», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

DrDeemon Памятник Тарасу Шевченко в Симферополе

Фотографии осквернённого бюста появились в соцсетях утром 20 июля. Сейчас памятник уже отмыли, возле него дежурит полиция.

Как сообщало ИА REGNUM, в столице Крыма неизвестные в ночь с 17 на 18 мая — в День памяти и скорби в связи с депортацией крымских татар в мае 1944 года — облили краской памятную доску Иосифу Сталину, расположенную на здании Крымского рескома КПРФ.