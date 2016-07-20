Южно-Сахалинск, 20 июля, 2016, 11:41 — ИА Регнум. Лососевая путина на Сахалине стартовала в начале июля. После провального для рыбаков 2015 года, сегодня наука обещает исторический максимум улова. Местные власти рассматривают возможность по ускорению доставки рыбопродукции в центральную часть страны. А рыбаки-любители получили возможность легально рыбачить на острове на традиционных местах отдыха, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Муратов Витольд Сахалин. Рыба идёт на нерест

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По данным Сахалинского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (СахНИРО), ученые рекомендовали в 2016 году к вылову 105 тысяч тонн лососей. Из них только кеты — более 45 тысяч тонн.

А вот подходы горбуши к сахалинским берегам в нынешнем году ученые предсказали невысокие: к вылову рекомендовано менее 58 тысяч тонн. Прогнозы давались в начале года. Пока, как следует из официальных сообщений Россельхознадзора, путина на Сахалине развивается по позитивному сценарию. Рыбаки островного региона, по состоянию на 18 июля, уже добыли 3,75 тысячи тонн лосося.

Между тем, заместитель председателя правительства Сахалинской области Игорь Быстров сообщил, что промышленный промысел закончен в связи с тем, что рыбопромышленники освоили весь объем горбуши, рекомендованный к добыче.

Таким образом, на юго-западном побережье Сахалина — от мыса Крильон до мыса Погиби — завершилась «красная» путина. Решение приняла региональная комиссия по регулированию добычи анадромных рыб.

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Традиционные покупатели сахалинской рыбы — Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск и Приморье, уже встречают первые составы с островным лососем. А сахалинские власти, тем временем, изучают возможности по ускорению доставки рыбопродукции в центральную часть страны. С этой целью представители регионального правительства побывали в Калужской области, где на территории технопарка «Ворсино» расположен логистический центр федерального значения. На территории парка, к тому же, имеются холодильные мощности, позволяющие хранить продукцию. Сахалинские власти заявили о намерении организовать прямые поставки рыбной продукции в Калужскую область уже в ближайшее время.

В 2016 году появилась хорошая новость и для фанатов любительской рыбалки. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Сахалинской области, прежде спортивный и любительский лов для жителей острова были фактически закрыты. Участков, отведенных под лицензионный лов, было крайне мало. Любой сахалинец, поймавший на удочку хотя бы одну рыбешку вне отведенного участка, мог легко стать фигурантом уголовного дела. По понятным причинам это вызывало возмущение у рыбаков. По распоряжению губернатора области Олега Кожемяко сахалинцы и курильчане могут теперь рыбачить на своих, традиционных местах отдыха.

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Как сообщало ИА REGNUM , прогнозы ТИНРО на «небольшие подходы горбуши» к побережью Татарского пролива в Хабаровском крае оказались ошибочными, горбуши к берегам пролива пришло не просто много, а очень много. Рыбаки забили тревогу и обратились к губернатору Хабаровского края Вячеславу Шпорту с просьбой помочь получить дополнительные квоты. Главе региона пришлось в экстренном режиме исправлять огрехи в прогнозах науки.