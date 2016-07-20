Москва, 20 июля, 2016, 11:28 — ИА Регнум. В федеральном бюджете не хватает 15 млрд рублей на подготовку к проведению чемпионата мира по футболу в России в 2018 году. В связи с этим правительство может сэкономить на строительстве стадионов, следует из материалов Минспорта, подготовленных к бюджетному совещанию у премьер-министра России Дмитрия Медведева 20 июля, сообщает Gazeta.ru.

Дарья Антонова ИА REGNUM Экономия

Отмечается, что на бюджетном совещании 20 июля, в частности, будут обсуждаться расходы на науку, средства связи и спорт. Поскольку бюджетные расходы на 2017−2019 годы теперь зафиксированы на уровне 2016 года, ведомства уже допускают оптимизацию по некоторым из тех направлений, которые ранее считались приоритетными, следует из материалов, подготовленных к совещанию.

Так, в частности, Минфин выступил с предложением рассмотреть сокращение расходов по государственной программе «Развитие физической культуры и спорта», которая является основным источником финансирования ЧМ-2018.

До 3 млрд рублей министерство рассчитывает сэкономить на строительстве стадионов — например, финансирование строительства спортивного объекта в Калининграде может быть сокращено в следующем году на 830,4 млн рублей. Кроме того, оптимизировать могут также и расходы на строительство и реконструкцию тренировочных площадок, которые могут недофинансировать на 11,8 млрд рублей.

В целом Минфин предлагает в 2017 году сократить лимиты финансирования Минспорту до 75,8 млрд руб. — на 14,7 млрд меньше, чем сейчас. При этом общий рост расходов министерства за 2018−2019 годы должен составить не более чем на 10,6 млрд руб., уверены в казначействе.

Следует отметить, что в рамках программы оптимизации министерство финансов настаивает в том числе и на сокращении расходов по подготовке XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в Красноярске — под вопросом стоят 3,2 млрд рублей на эти цели.

Интересно, что Минспорта, в свою очередь, настаивает не только на сохранении финансирования в полном объеме, но и выделении дополнительных расходов на безопасность в размере 1,6 млрд руб.

Напомним, что, согласно федеральному бюджету, общая стоимость чемпионата мира по футболу, который пройдет в 2018 году, составляет 166,8 млрд рублей — такую сумму должен составить общий объем финансирования за 2013−2017 гг. При этом пик расходов должен прийтись на следующий, 2017 год, когда на мероприятия, согласно планам, потратят 63 млрд рублей.

ЧМ-2018 станет 21-м чемпионатом мира по футболу ФИФА, финальная часть которого пройдет в России в 11 городах с 14 июня по 15 июля 2018 года. Он станет первым чемпионатом мира по футболу, который проводится в России и в Восточной Европе в целом.