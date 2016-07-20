Москва, 20 июля, 2016, 10:10 — ИА Регнум. Законопроект об определении уполномоченного органа, ответственного за утверждение порядка государственного контроля и надзора за соответствием обработки персональных данных требованиям законодательства, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 20 июля. Им становится Роскомнадзор.

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Разработчик инициативы — Минкомсвязь — обратил внимание на то, что положения закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», которым установлен порядок организации и проведения проверок, не применяются при контроле и надзоре за обработкой персональных данных, так как в действующем законодательстве не определен уполномоченный орган, ответственный за утверждение порядка и проведение государственного контроля и надзора за соответствием обработки персональных данных требованиям законодательства в этой области.

В то же время законом «О персональных данных» установлено, что на такой уполномоченный орган возлагается обеспечение контроля и надзора. Федеральным законом №152-ФЗ этот контроль и надзор не определен как государственный.