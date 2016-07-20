Москва, 20 июля, 2016, 09:04 — ИА Регнум. Экс-главный тренер сборной России по футболу Олег Романцев считает возможным доверить команду Станиславу Черчесову, сообщает «Спорт-Экспресс».

rfs.ru Сборная России по футболу

По мнению специалиста, Станислав Черчесов, назначение которого на пост главного тренера сборной России весьма вероятно, за последние годы сумел доказать свою компетентность в этой профессии. Романцев особо отметил недавнее чемпионство и Кубок с польской «Легией», ставшие заметными событиями в его карьере.

Кроме того, бывший наставник российской сборной выразил готовность помочь как новому тренеру, так и любому игроку команды.

Напомним, Романцев дважды тренировал сборную России: с 1994 по 1996 год и с 1998 по 2002-й.