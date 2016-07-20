Краснодар, 20 июля, 2016, 08:39 — ИА Регнум. В Краснодарском крае с рельсов сошел маневренный локомотив. Инцидент произошел сегодня утром в 03:30 (МСК) на станции Белоглинская при производстве маневренных работ. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги 20 июля.

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В результате схода поезда была повреждена опора контактной сети. Из-за ЧП было задержано движение двух пассажирских поездов. Состав №60 Кисловодск — Новокузнецк шел с опозданием на 35 минут, а №367 Киров — Кисловодск — на 2,5 часа.

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Под Анапой восстановили движение поездов после схода вагонов

Как уточнили в СКЖД, никто в результате инцидента не пострадал, движение поездов на станции не прерывалось. К устранению неполадок железнодорожники приступили незамедлительно. Час назад движение поездов по станции Белоглинская было приведено в соответствие с графиком.

Маневровый локомотив подняли, а повреждения контактной сети устранили.

Причины случившегося устанавливает комиссия ОАО «РЖД».

Как сообщало ИА REGNUM, 16 мая в пригороде Анапы с рельсов сошли шесть вагонов с гравием, из них два вагона опрокинулись. Были задержаны четыре поезда: Москва — Анапа, Москва — Анапа, а также из Минска и в Томск.