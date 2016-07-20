Лиссабон, 20 июля, 2016, 08:00 — ИА Регнум. Главный тренер сборной Португалии по футболу Фернанду Сантуш останется на своем посту до чемпионата Европы 2020 года, сообщает официальный сайт Португальской футбольной федерации (FPF).

Clément Bucco-Lechat Фернанду Сантуш

61-летний Сантуш тренирует сборную Португалии с сентября 2014 года. Под его руководством на Евро-2016 во Франции португальцы впервые завоевали титул чемпионов Европы, одолев в финале хозяев турнира.

На 21 июля назначена официальная пресс-конференция Фернанду Сантуша и главы FPF Фернанду Гомеша.