Москва, 20 июля, 2016, 07:45 — ИА Регнум. В рамках расследования уголовного дела о взятке, которая, по версии следствия, была получена сотрудниками Следственного комитета России от криминального авторитета Захария Калашова по кличе Шакро Молодой, арестованы первый заместитель начальника Главного следственного управления Следственного комитета РФ (ГСУ СКР) по Москве Денис Никандров, глава управления собственной безопасности ГСУ Михаил Максименко и его заместитель Александр Ламонов. Об этом сообщила пресс-секретарь Лефортовского суда Москвы Екатерина Краснова, пишет газета «Ведомости».

pixabay.com Арест за взятку

Санкция на арест была выдана накануне, 19 июля. Уточняется, что арестованных подозревают в получении взятки на сумму один миллион долларов.

Алексей Носков — адвокат Ламонова — сообщил, что арестованные не признают свою вину. Согласно данным, полученным из центра общественных связей ФСБ, этих людей также подозревают в превышении должностных полномочий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Шакро Молодого задержали в Москве 12 июля по подозрению в вымогательстве крупной суммы у предпринимательницы Жанны Ким, владеющей рестораном Elements. При обыске у вора в законе найдено оружие и иностранная валюта.