Тирасполь, 20 июля, 2016, 02:41 — ИА Регнум. Украина и Молдавия полностью заблокировали импорт грузов в Приднестровье посредством железной дороги. Как передает корреспондент ИА REGNUM, данная тема стала темой экстренных совещаний, проведенных 19 июля в администрации президента, правительстве и парламенте ПМР.

kelimiya.ru Взорванные рельсы.

На встречах отмечалось, что Киевом и Кишиневом заблокировано движение импортных грузов с использованием станций «Кучурган-экспорт» и «Слободка-экспорт». Фактически речь идет о полном блокировании импорта в Приднестровье посредством железной дороги. В результате 40 вагонов с топливом, которые направлялись из Белоруссии в ПМР, остановлены на границе с Украиной.

«В этой связи невозможна поставка в Приднестровье ряда социально значимых товаров, горюче-смазочных материалов, что может спровоцировать топливный кризис в ближайшие недели. Импорт иных категорий товаров существенно затруднен в связи с необходимостью необоснованного таможенного оформления в органах Молдовы, многократного повышения тарифов и неудовлетворительного состояния подвижного состава Республики Молдова», — заявил премьер ПМР Павел Прокудин.

Принятое руководством железных дорог Украины и Молдавии решение является, по его словам, «политически мотивированным, грубо нарушает договоренности переговорного процесса и расценивается приднестровской стороной как попытка полного подчинения железнодорожного импорта и перевода его под юрисдикцию Республики Молдова». «Такие меры являются элементом ведущейся против Приднестровья экономической войны, в которой объектом атаки становится экономическая безопасность государства и благосостояние его граждан. Это — средневековые методы, которые не соответствуют канонам современного цивилизованного диалога», — добавил Прокудин.

Он напомнил, что на протяжении года приднестровская сторона политико-дипломатическими методами пыталась найти решения для стабильного импорта продукции в Приднестровье, однако все конструктивные предложения были проигнорированы представителями Молдавии. «В свою очередь, органы власти Украины в принципе отказывались от каких-либо контактов с Приднестровьем по данному вопросу», — добавил премьер.

В таких условиях Приднестровье «будет вынуждено принимать адекватные меры воздействия на ситуацию с целью возвращения украинских и молдавских коллег в переговорное русло». «С нами не удастся говорить языком шантажа и угроз. Сегодня я дал поручение ряду профильных ведомств в самое ближайшее время предпринять меры таможенного характера, тарифного и нетарифного регулирования, ужесточить требования к безопасности локомотивов Украины и Молдовы. Изучается возможность дополнительного повышения ставок на так называемый румынский транзит, а также внедрение предусмотренного законодательством Приднестровья дополнительного таможенного контроля на пути следования транзитных грузов через территорию Приднестровья», — заявил глава приднестровского правительства.

«Приднестровье открыто заявляет о том, что не допустит ущемления интересов Приднестровской железной дороги и предприятий республики, — продолжил он. — Мы будем контактировать с предприятиями Приднестровья, общественными организациями, национальными общинами Приднестровья, доводить актуальные сведения о развитии ситуации с целью мобилизации общественности в решении общих задач по защите государственных интересов».

«Наряду с этим мы открыты к продолжению диалога с Республикой Молдова, а также с Украиной, если такая заинтересованность будет наконец-то проявлена, по всему спектру железнодорожных вопросов на основе здравого смысла и взаимного учета интересов. Железная дорога — это важная жизненная артерия, по которой происходит движение грузов очень многих государств. И если кто-то решил улучшить собственную ситуацию за счет ущемления интересов приднестровской стороны, то спешу уверить, что это — тупиковый путь. Если в эту систему целенаправленно вносится деструктивный элемент, если происходит игнорирование интересов одного из участников, те, кто принимают такие решения, должны быть готовы нести ответственность за последствия», — сказал Павел Прокудин.

По его словам, власти ПМР «не собираются стоять в стороне и наблюдать, что же произойдет». «Мы намерены реагировать незамедлительно и жестко», — заявил Прокудин. Он пообещал, что «уже в ближайшие дни наши партнеры почувствуют всю пагубность ведения таких средневековых методов общения». «Мы живем в цивилизованном мире, где возможны переговоры, мы открыты для диалога. Но когда нам выкручивают руки, мы будем защищаться», — подчеркнул премьер

Глава МИД ПМР Виталий Игнатьев принял участие в специальном заседании Комиссии Верховного совета ПМР по внешней политике и международным связям, посвященном данной теме. На встрече обсуждались также возможные пути минимизации негативных последствий от односторонних действий соседних государств. «В ходе дискуссии участники пришли к консолидированному мнению о необходимости принятия приднестровской стороной целого ряда дополнительных мер реагирования недипломатического характера, направленных на выстраивание справедливой схемы доставки импортных грузов по железной дороге», — сообщили в пресс-службе МИД ПМР.

Зампредседателя комиссии ВС ПМР по внешней политике Виктор Гузун назвал сложившуюся ситуацию с импортом в республику грузов по железной дороге «чрезвычайной». «В сложившейся ситуации существуют риски для нашей государственности. В этих условиях крайне важно координировать действия не только органов власти, но и общественных организаций для выработки плана действий по разрешению ситуации», — добавил он, назвав действия МИД ПМР в этом направлении недостаточными и запоздалыми.

ИА REGNUM напоминает, что молдавско-украинская блокада Приднестровья существует с 2006 года. В 2012 году Молдавия и ПМР подписали соглашение о возобновлении железнодорожного сообщения через территорию Приднестровья, которое действует до сих пор, но постоянно размывается и нарушается Молдавией и Украиной.

В 2014—2015 гг. и Кишинев, и Киев в целом резко ужесточили экономическую блокаду ПМР. Украина вдобавок закрыла границу с Приднестровьем для граждан Российской Федерации. Ввиду отсутствия прямого авиасообщения между Россией и ПМР попасть в Приднестровье из РФ и обратно российские граждане могут теперь только через Кишинев. При этом и в Молдавии граждане РФ в настоящее время сталкиваются с препятствиями для передвижения.

В результате усиления блокады Кишиневом и Киевом в Приднестровье начался острый экономический кризис, и республика оказалась в самой сложной социально-экономической ситуации с момента завершения молдавской агрессии 1992 года.