Париж, 20 июля, 2016, 00:53 — ИА Регнум. В результате теракта на набережной Ниццы погибло 38 иностранных граждан. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Франции, передаёт агентство Reuters.

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Уточняется, что жертвами теракта стали выходцы из 19 стран: Алжира, Германии, Армении, Бельгии, Бразилии, Эстонии, США, Грузии, Италии, Казахстана, Мадагаскара, Марокко, Польши, России, Румынии, Швейцарии, Туниса, Турции и Украины.

Также сообщается, что в числе пострадавших оказались граждане 29 государств.

Как передавало ИА REGNUM, 14 июля на Английской набережной в Ницце во время празднования Дня взятия Бастилии 31-летний выходец из Туниса на грузовике протаранил толпу людей. Автомобиль проехал в толпе два километра, прежде чем его застрелили полицейские. Согласно официальным данным, в результате теракта погибли 84 человека, около 200 получили ранения.

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