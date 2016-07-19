Москва, 20 июля, 2016, 00:35 — ИА Регнум. Неизвестные угнали автомобиль сотрудника пензенского управления Минюста вечером 19 июля возле изолятора «Матросская тишина» в Москве, передаёт телеканал «Рен ТВ».

govorun26.ru Пистолет Макарова в руках преступника

По заявлению потерпевших, в служебном Nissan Almera находились два пистолета Макарова и патроны к ним, наручники, а также личные дела арестованных, передаёт ТАСС.

Как сообщает Life со ссылкой на источник в правоохранительных органах, пострадавшие не смогли самостоятельно вызвать полицию, поскольку их мобильные телефоны остались в автомобиле, и вынуждены были обратиться за помощью к прохожим.

На месте в настоящее время работает следственно-оперативная группа. Для поимки злоумышленников в городе объявлен план «Перехват». Подробности произошедшего уточняются.