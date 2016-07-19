Ташкент, 19 июля, 2016, 22:08 — ИА Регнум. Узбекистан вновь указал на опасность техногенной катастрофы при строительстве Рогунской ГЭС в Таджикистане. Об этом глава правительства республики Шовкат Мирзияев заявил в письме к таджикистанскому руководству.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Настойчивость, с которой правительство Таджикистана стремится любой ценой продолжить строительство Рогунской ГЭС, не может не вызывать чувство тревоги за возможные опасные и непоправимые последствия столь рискованных шагов, предпринимаемых таджикской стороной», — говорится в послании.

Узбекистанский премьер, считаем необходимым вновь обратить внимание на то, что ряд исследований на площадке строительства и, в первую очередь, комплексная международная экспертиза проекта, подтвердили, что строительство Рогунской ГЭС сопряжено с громадными по масштабам угрозами для всего региона Центральной Азии.

«Именно по этой причине, осознав огромные техногенные, экологические, социальные и экономические риски, которые несет в себе данный проект, Всемирный банк отказался от участия в финансировании строительства Рогунской ГЭС», — подчеркнул Мирзияев.

Он отметил, что проект возведения Рогунской ГЭС был разработан еще в 1970-е годы, «более 35 лет назад в годы советской гигантомании и сегодня с учетом современных требований и опыта нуждается в кардинальном пересмотре».

«Не говоря уже о том, что вызывает серьезные сомнения выбор площадки для возведения столь грандиозного по масштабам комплекса ГЭС с беспрецедентной в мире по высоте 335 метров плотиной, при этом в горной местности с сейсмичностью 9−10 баллов по шкале Рихтера», — отмечается в письме.

Среди претензий, которая обозначила узбекская сторона, значится также то, что «не завершена в полном объеме проектная документация, не внесены серьезные замечания высказанные со стороны авторитетных экспертов».

«У нас есть все основания считать, что руководство Таджикистана может решить непростые проблемы с энергообеспечением страны за счет строительства малых и средних ГЭС, используя для этого многочисленные реки и водные ресурсы на территории Таджикистана», — заявили в Ташкенте.

На прошлой неделе власти Таджикистана объявили о подписании рамочного соглашения между ОАО «Рогунская ГЭС» и итальянской компанией «Salini Impregilo S.p.A» по строительству гидроэлектростанции.