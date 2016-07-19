Донецк, 19 июля, 2016, 18:18 — ИА Регнум. Сегодня, 19 июля, в Донецке глава ДНР Александр Захарченко поставил подпись под Петицией о невыполнении Украиной резолюции Совета Безопасности ООН «Об одобрении Комплекса мер по выполнению Минских соглашений». Об этом сообщает пресс-служба Совмина ДНР, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Своими действиями Украина полностью дискредитирует такие международные организации, как ООН. Этой акцией мы даем понять миру, что здесь живут не террористы. Мы не хотели этой войны и не начинали ее, но сделаем все, чтобы ее закончить. Другой вопрос — как именно это сделать», — подчеркнул он.

Напомним, 1 июня Захарченко объявил о начале сбора подписей под петицией. За весь период проведения акции более 300 тысяч жителей Донецкой Народной Республики поставили подписи под документом, тем самым, поддержав призыв к мировому сообществу остановить войну в Донбассе.

Глава ДНР отмечал, что власти республики стараются использовать все рычаги давления на Киев, чтобы принудить Украину к выполнению ее части минских договоренностей. «В том числе, мы используем и все дипломатические рычаги», — сказал Захарченко. По его мнению, эта петиция может стать той «соломинкой на спине верблюда», которая переломит общественное мнение стран Запада в пользу ДНР.

Аналогичная инициатива сейчас реализуется и в ЛНР.