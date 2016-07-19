Лондон, 19 июля, 2016, 16:40 — ИА Регнум. Беседовавший с уголовницей корреспондент издания Марк Франкетти восхитился в комментарии к своему материалу «стойкостью и несгибаемостью Нади, которую осудили за преступления, ею не совершённые, и приговорили к 22 годам тюрьмы. Она в знак протеста несколько раз объявляла голодовку и однажды продержалась 83 дня, потеряв при этом 30 килограммов веса и вызвав опасения общественности за ее жизнь. Дома она стала символом украинского сопротивления (не сказано, кому — прим. ИА REGNUM) и сделала весомую заявку на лидерство».

Александр Горбаруков ИА REGNUM

«Победа для меня — это независимая Украина, включая Крым и Донбасс, — сказала Савченко. — Враги должны уйти с территории моей страны. Я не успокоюсь, пока не выясню, как нам вернуть наше. Гитлер в свое время захватил больше, но мы все вернули. Вернем и захваченное Путиным. Надо только не ныть, а действовать. Ничего невозможного нет».

«Я вышла на Майдан, потому что хотела освободить страну от бессовестной коррупции. Я хотела помочь построить честное государство, — объяснила журналисту свое участие в выступлениях против президента Януковича «украинская Жанна д’Арк». — Я попала в плен в бою с сепаратистами. Как офицер, я не должна была такого позволить. Обязана была себя взорвать».

Комментируя последнюю фразу, Франкетти отмечает: «Она или немного не в себе, или не это имеет в виду».

«Я не убивала журналистов, это все — фарс. Да, я убивала людей, но я не преступница, — подчеркнула Савченко. — У меня большие политические планы. Да, нет политического опыта, но я неглупа и учусь каждый день. Я наберу себе хорошую команду. Я вижу, как некоторые фракции Рады стремятся мной манипулировать, или даже остановить меня. На моем пути будут расставлять много ловушек, но в плену я набралась ума».

«После освобождения она удивила всех проявлением адекватности и прагматичности, — заключает Франкетти. — Она выступила за амнистию большинства сепаратистов и даже думает, что антироссийские санкции должны быть сняты, потому что вредят они больше простым людям. Она верит в то, что, хотя Путин считается врагом Украины, ее страна и Россия вновь смогут стать добрыми соседями».