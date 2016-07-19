Санкт-Петербург, 19 июля, 2016, 15:44 — ИА Регнум. Вице-губернатору Санкт-Петербурга Игорю Албину известны подрядчики, которые могли бы достроить новый стадион на Крестовском острове, необходимый для ЧМ-2018, и закончить его возведение в срок, передает корреспондент ИА REGNUM. Причем, по словам Албина, с новым подрядчиком у стадиона в несколько раз больше шансов быть достроенным к декабрю 2016 года.

gov.spb.ru Стадион

Напомним, Смольный 16 июня уведомил компанию «Инжтрансстрой СПб» (контролируется корпорацией «Трансстрой») о намерении разорвать с ней контракт на строительство стадиона. В ответ компания сообщила о готовности оспорить такое решение в судебном порядке, а также оперативно устранить выявленные недостатки на стройплощадке стадиона. В настоящее время контракт продолжает действовать.

«Мы с экспертами пытались оценить перспективы сдачи объекта с «Трансстроем» и без «Трансстроя» по 100-балльной шкале. В пользу «Трансстроя» были отданы лишь 18 баллов. В пользу другой подрядной организации — а возможные подрядчики мне известны — мы вышли на 82 балла», — заявил Игорь Албин.

Он не стал исключать возможность разрыва контракта, но подчеркнул, что в Смольном работают «законопослушные люди», которые будут строго следовать процедурам, закреплённым в 44-м федеральном законе о контрактной системе.

Албин подтвердил, что новый стадион готов на 85%, о чем Смольный уже рапортовал ранее. «Но дьявол всегда в мелочах. Мы шли поэтапно. Наша задача была закончить работы на кровле, подготовить чашу стадиона… Сейчас мы приступили к самой сложной части работ — это внутренние инженерные сети. 127 инженерных коммуникаций, которые необходимо синхронизировать по срокам и ввести в эксплуатацию, чтобы стадион стал стадионом. К сожалению, степень готовности внутренних инженерных систем не превышает 60%. Мои попытки обратить внимание подрядчика на эту ситуацию пока успехом не увенчались», — сказал вице-губернатор Санкт-Петербурга.

Кроме того, он постоянно переписывался с одним из владельцев группы компаний «Базовый элемент» Олегом Дерипаской и по другим проблемным вопросам, в частности, в связи с отсутствием контрактов на закупку оборудования для стадиона.

«Но одна из последних телеграмм меня просто смутила. Уважаемый Олег Владимирович высказал слова обеспокоенности, признался в любви к Петербургу и уважению к Георгию Полтавченко и ко мне, как куратору направления, но официально заявил, что «Базовый элемент» никакого отношения к «Зенит-Арене» не имеет. Напоминаю, что корпорация «Трансстрой» в рамках трёх контрактов с 2008 года получила из бюджета Петербурга 28 млрд рублей. А остаточная стоимость «Зенит-Арены» превышает 11 млрд рублей. Мы хотим понимать, кто же является бенефициаром? У меня такого понимания нет», — рассказал Игорь Албин.

Ранее «Трансстрой» принадлежал группе компаний «Базовый элемент» предпринимателя Олега Дерипаски, в конце 2014 года контрольный пакет акций был продан бизнесмену Егору Андрееву.

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По мнению Игоря Албина, недавнее уведомление компании «Инжтрансстрой СПб» о прекращении работ на стадионе стало «вершиной наглости». Напомним, на данный момент компания утверждает, что продолжает строительство спортивного объекта.

Игорь Албин подчеркнул, что Петербург все ещё находится в зоне риска по подготовке к Кубку Конфедераций 2017 года и Чемпионату мира по футболу 2018 года, однако у него нет сомнений, что стадион будет готов к обоим мероприятиям и сдан в сроки, утверждённые президентом и губернатором.

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Стадион, где пройдут матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, был заложен в западной части Крестовского острова в 2007 году. Его проект корректировали трижды: в 2008, 2010 и 2013 годах. Каждый раз стоимость арены увеличивалась с предполагаемых изначально 6,7 млрд до возможных 43,8 млрд рублей. Ранее сообщалось, что смета строительства стадиона «Зенит-Арена» увеличена на 4,3 млрд рублей — до 39,2 млрд руб.