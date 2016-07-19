Вашингтон, 19 июля, 2016, 22:23 — ИА Регнум. Министерство энергетики США (EIA) спрогнозировало ситуацию с американской сланцевой нефтью на август текущего года. По данным энергетического ведомства, добыча этого вида топлива сократится на 2,1%.

latimes.com Добыча сланцевой нефти

Так, в августе 2016 года производство сланцевой нефти составит 4,553 млн баррелей в сутки, что на 2,1% меньше по сравнению с июлем текущего года. В июле этот показатель достиг 4,652 млн баррелей.

Что касается производства сланцевого газа, то здесь прогноз американского Минэнерго тоже неутешительный. В августе добыча снизится на 0,9% по отношению в июлю и составит 2286,25 млн кубометров газа в сутки.

Прогноз американского ведомства основывается на количестве работающих буровых установок в каждом нефтяном секторе. Эти данные предоставляет нефтегазовая компания Baker Hughes. Как отмечается в докладе EIA, спад производства американской сланцевой нефти связан с падением добычи на большинстве крупных месторождениях. Ожидается, что больше всего объемы добычи упадут на месторождениях Eagle Ford, располагающихся в Техасе. Здесь производство «черного золота» сократилось уже на 48 тыс. баррелей в сутки и составило 1,079 млн баррелей.

Однако сокращение производства, согласно прогнозу, произойдет и на других американских месторождениях, хотя и в меньших масштабах. Например, на Bakken в Северной Дакоте ожидается спад добычи до 966 тыс. баррелей в сутки, то есть на 32 тыс. баррелей. На Niobrara — на 12 тыс. баррелей, что в итоге составит 371 тыс. баррелей ежесуточно. На Haynesville в августе планируют добывать по 46 тыс. баррелей в день, что на одну тысячу баррелей меньше, чем раньше. На месторождении Permian — на 6 тыс. баррелей, до 1,974 млн баррелей в сутки.

Добыча сланцевой нефти в США начала сокращаться еще в 2014 году одновременно с падением котировок нефти. Производство топлива на «новых месторождениях» в США, к которым в первую очередь относятся сланцевые пласты, уменьшилось в период с мая 2014 года по январь 2015 года с 600 тыс. до 525 тыс. баррелей в сутки. В первой половине 2015 года цены на «черное золото» вернулись к $60−70 за баррель, что немного улучшило положение сланцевых проектов. Однако в реальности дешевеющая нефть сильно бьет по сланцевым проектам, потому что у них высокие операционные расходы

В целом сокращение производства американской сланцевой нефти является устойчивым трендом последних двух лет. В сентябре 2015 года министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что за период с июня по август прошлого года наблюдается снижение объема добычи примерно на 300 тыс. баррелей. Низкие цены на нефть стали причиной того, что с рынка постепенно стали уходить инвестиции, а число буровых установок стало сокращаться. Это означает постепенный уход сланцевой нефти с международного рынка.

Стоит также отметить, что в США в последнее время сокращаются запасы нефти в целом. Ранее ИА REGNUM сообщало, что запасы «черного золота» в стране сокращаются на протяжении более чем двух месяцев. Согласно данным API, запасы уменьшились до 3,86 млн баррелей, при том, что эксперты ожидали сокращения только на 2,5 млн баррелей.

Американские нефтяники уверены, что такая тенденция способствует повышению цен на «черное золото». Такая тактика могла бы считаться успешной, если бы не заполненные до отказа нефтяные хранилища. Как считают аналитики Bloomberg, на протяжении нескольких ближайших лет цены на топливо будут находиться под давлением даже при сокращении запасов нефти по всему миру. Дело в том, что в настоящее время нефтехранилища переполнены. Поэтому даже если предложение и спрос на рынке сбалансируются, то ситуация не изменится кардинальным образом, пока нефтехранилища не опустеют или значительно не уменьшат свои объемы.

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