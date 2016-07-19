Тбилиси, 19 июля, 2016, 12:46 — ИА Регнум. Мятеж в Турции был выгоден президенту Эрдогану, считает грузинский эксперт Мамука Арешидзе. Как заявил эксперт грузинскому изданию «Ахали таоба», у него сложилось впечатление, что Эрдоган заранее знал о подготовке мятежа и дал ему толчок, чтобы достичь своих целей.

parstoday.com Мятеж в Турции

«Он этим мятежом одновременно убил многих политических зайцев. Во-первых, сломил армию, и в ближайшем будущем активности со стороны армии ожидать не следует. Во-вторых, конституционные изменения, которые упрочили бы его власть и которые он столько времени не мог провести в парламенте, сейчас безоговорочно пройдут, и практически он станет единоличным правителем Турции. В-третьих, он максимально ослабил оппозицию… В-четвертых, ему удалось свалить на военных сбитый российский самолет и ухудшение отношений с Россией», — пояснил Мамука Арешидзе.

В причастности Гюлена к событиям в Турции эксперт сомневается и лишь предполагает, что Гюлен мог сочувствовать бунтовщикам. Эрдоган же своим подозрением относительно управления мятежом из Пенсильвании, где живет Гюлен, умышленно поставил США в неловкое положение. Сейчас, по мнению эксперта, США придется задуматься, выдать Турции Гюлена или нет.

Если США Гюлена не выдадут, этим они настроят против себя большую часть населения Турции, если же выдадут, то у второй части населения появится повод считать себя настроенными против США.