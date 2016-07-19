Санкт-Петербург, 19 июля, 2016, 12:14 — ИА Регнум. Начата проверка в связи с многочасовыми задержками авиакомпанией «ВИМ-авиа» рейсов из Санкт-Петербурга в Бургас и Варну. Перевозчика проверят на предмет соблюдения прав пассажиров. Об этом сегодня, 19 июля, корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

vim-avia.com Самолет авиакомпании «ВИМ-авиа»

«У нас есть уже большой список претензий. Питанием и питьем авиакомпания пассажиров обеспечила, однако есть нарушения законодательства по размещению в гостиницах с проживанием. Обеспечены только 80 человек из 440 пассажиров обоих рейсов, среди которых много несовершеннолетних (35 детей, которые должны были вылететь в Бургас, и 54 — в Варну)», — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Как рассказали корреспонденту агентства в транспортной прокуратуре, в настоящее время в аэропорту «Пулково» уже принято больше ста заявлений от пассажиров. По результатам проверки будут приняты предусмотренные законом меры прокурорского реагирования.

Пассажиры рейсов авиакомпании «ВИМ-авиа» из Петербурга в Варну и Бургас ожидают отправления рейсов уже более суток, как следует из онлайн-табло аэропорта «Пулково».

Так, рейс №8713 в Варну должен был покинуть Петербург еще 18 июля в 12:40. После многочисленных переносов вылет назначили на 19 июля в 15:00. Однако в настоящий момент, согласно онлайн-табло аэропорта «Пулково», вылет в Варну назначен лишь на 00:30 20 июля. Также задержан рейс №8711 в Бургас. Пассажиры должны были вылететь накануне в 03:20, однако в итоге вылет воздушного судна отложили до 16:30 19 июля (по данным онлайн-табло).

«Задержка рейса 8713 спб-варна по онлайн табло пулково составляет 26 часов!!! Представителя авиакомпании в пулково нет!!! гостиницу вимавиа предоставлять отказывается, хранение багажа тоже», — сообщил минувшей ночью один из пассажиров несостоявшегося пока рейса в соцсетях (орфография оригинала — прим.ред.).